Росія не передала Євросоюзу документи для визнання вакцини "Супутник V", - посол ЄС
Посол Євросоюзу в Москві Маркус Едерер заявив, що Росія не передала Європейському агентству з лікарських засобів (EMA) документи для визнання в ЄС вакцини від коронавірусу "Супутник V"
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
"Ситуація залишається незмінною. Робота з авторизації триває, було дві інспекції у першій половині минулого року, після чого EMA запросили додаткові документи, які, наскільки мені відомо, ще не були отримані", - сказав Едерер.
Він відмітив, що отримання документів уможливило б нові інспекції EMA.
"Ситуація з ВООЗ інша, як ми розуміємо, вони отримали необхідні документи. Ми сподіваємося, що і ми побачимо необхідну документацію в EMA, гадаю, всі зацікавлені у якомога більшій кількості вакцин, доступних у світі", - додав посол ЄС в Москві.
- Нагадаємо, бійцям UFC, які вакцинувалися "Супутником V", заборонили битися у США
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