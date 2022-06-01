Про це пише Bloomberg.

Вказана сума повинна була бути включена в виплату за російськими держоблігаціями, здійснену на початку минулого місяця. За інформацією Bloomberg, розмір страхових виплат власникам російських облігацій може скласти 3,2 млрд доларів.

Bloomberg наголошує, що розмір накопичених процентних виплат і те, що основний платіж вже був здійснений, означають, що постанова Комітету з аналізу кредитних деривативів не викличе ширшого дефолту за російськими держоблігаціями.

Але, додає видання, "заборгованість, про яку йде мова, вже настала, тому власникам (облігацій. - Ред.) доведеться платити двічі — спочатку за самими облігаціями, а потім за страховкою.

1 червня видання The Telegraph підрахувало, що за 100 днів санкцій Росія втратила 256 млрд фунтів.

Економічний експерт Дубогриз прогнозує, що після шостого пакета санкцій РФ втратить до 3% федерального бюджету — це дуже великі цифри.

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