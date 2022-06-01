Росія не виплатила відсотки за своїми держоблігаціями, - Bloomberg
Росія порушила зобов'язання з виплати відсотків за своїми борговими зобов'язаннями на суму $1,9 млн
Про це пише Bloomberg.
Вказана сума повинна була бути включена в виплату за російськими держоблігаціями, здійснену на початку минулого місяця. За інформацією Bloomberg, розмір страхових виплат власникам російських облігацій може скласти 3,2 млрд доларів.
Bloomberg наголошує, що розмір накопичених процентних виплат і те, що основний платіж вже був здійснений, означають, що постанова Комітету з аналізу кредитних деривативів не викличе ширшого дефолту за російськими держоблігаціями.
Але, додає видання, "заборгованість, про яку йде мова, вже настала, тому власникам (облігацій. - Ред.) доведеться платити двічі — спочатку за самими облігаціями, а потім за страховкою.
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