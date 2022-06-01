Після шостого пакету санкцій РФ втратить до 3% федерального бюджету - це дуже великі цифри, — економічний експерт Дубогриз
Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз переконаний, що згідно з шостим пакетом санкцій РФ тільки від блокування постачань російської нафти через море до країн ЄС, Росія недоотримає до 14 млрд дол. до бюджету. Це свідчить про великі втрати для країни. За словами експерта, ці санкції є безпрецедентними у світі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"6-ий пакет санкції проти РФ передбачає блокування морських постачань російської нафти до країн ЄС. Від цього російська економіка втратить доходів у розмірі 22 млрд дол. на рік. Це хороша оцінка. Окрім того, це матиме вплив на бюджет РФ. Зокрема відбудеться зниження доходів до бюджету від 10 до 14 млрд дол. на рік. Умовно кажучи, це половина всіх витрат росіян на поліцію, суди та Росгвардію протягом року. Якщо говорити в термінах бюджету, то це означає від 2,5 до 3% втрат доходів до федерального бюджету. Це дуже великі цифри", – наголосив Дубогриз.
Економічний експерт додав, що ще однією важливою санкцією проти РФ є обмеження операцій SWIFT до "Сбербанку Росії" та його дочірніх компаній. За словами експерта, 45% "Сбербанку" належить не РФ, а саме іноземним інвесторам, зокрема американським та європейським.
"Те, що Євросоюз зважився на такий крок свідчить про те, що вони дійсно налаштовані справді серйозно нам допомагати", – сказав він.
Також експерт зауважив, що цього пакету санкцій не достатньо, аби зупинити війну в Україні.
"Дуже гарно, але дуже мало. Якщо було б ще 7-8 пакеті санкцій такого штибу, як є у 6 пакеті до кінця року, то це б допомогло завершити війну", – додав Дубогриз.
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