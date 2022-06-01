Санкції проти РФ діють, але їх компенсує продаж нафти, - Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що санкції проти РФ починають діяти, але вона компенсує втрати продажем нафти
Про це він заявив після завершення зустрічі Європейської ради, передає Укрінформ.
"Санкції (проти РФ, - ред.) потрохи починають діяти в багатьох сферах. Вони не запрацюють негайно, але прошу звернути увагу на отримані кошти до російського бюджету з податків. Вони різко скорочуються у несировинних секторах, тобто в надходженнях від ПДВ чи інших податків, не пов'язаних із енергоносіями", - наголосив Матеуш Моравецький.
Він зазначиві, що ці втрати Росія компенсує за рахунок продажу нафти. Прем'єр-міністр Польщі зауважив, що економіка РФ втрачає в технологічному аспекті, потенціалі розвитку та креативності, тому все сильніше й сильняше орієнтується на енергоносії.
Міністр припустив, що незабаром російська економіка може постраждати від цін на нафту й це буде дуже болючим ударом.
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