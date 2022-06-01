Про це він заявив після завершення зустрічі Європейської ради, передає Укрінформ.

"Санкції (проти РФ, - ред.) потрохи починають діяти в багатьох сферах. Вони не запрацюють негайно, але прошу звернути увагу на отримані кошти до російського бюджету з податків. Вони різко скорочуються у несировинних секторах, тобто в надходженнях від ПДВ чи інших податків, не пов'язаних із енергоносіями", - наголосив Матеуш Моравецький.

Він зазначиві, що ці втрати Росія компенсує за рахунок продажу нафти. Прем'єр-міністр Польщі зауважив, що економіка РФ втрачає в технологічному аспекті, потенціалі розвитку та креативності, тому все сильніше й сильняше орієнтується на енергоносії.

Міністр припустив, що незабаром російська економіка може постраждати від цін на нафту й це буде дуже болючим ударом.

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