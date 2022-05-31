Стратегічно нафтове ембарго ЄС залишає РФ на узбіччі сучасної економіки, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди", - зазначив Зеленський.

Він додав, що після ембарго буде практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія не зможе спрямувати на фінансування терору.

"Важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювальні джерела енергії. Стратегічно це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися, а отже програє. Програє економічно", - підсумував президент.