Стратегічно нафтове ембарго ЄС залишає РФ на узбіччі сучасної економіки, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував узгодження Євросоюзом нафтового ембарго проти РФ
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди", - зазначив Зеленський.
Він додав, що після ембарго буде практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія не зможе спрямувати на фінансування терору.
"Важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювальні джерела енергії. Стратегічно це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися, а отже програє. Програє економічно", - підсумував президент.
- 31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.
- Агенція Bloomberg повідомила, що через запровадження ЄС часткового ембарго на російську нафту, РФ втрачатиме близько $22 млрд на рік.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз через ембарго скоротить споживання російської нафти на 92%.
- Очільник Європейської ради Шарль Мішель вважає, що схвалення шостого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ завершиться 1-2 червня.
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