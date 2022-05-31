Ембарго на російський газ не потрапить до сьомого пакета санкцій ЄС, - канцлер Австрії
Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що ЄС не включатиме ембарго на постачання російського газу до сьомого пакета санкцій
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Нехаммера, він відкидає можливість запровадження ембарго на російський газ у сьомому пакеті санкцій ЄС.
"Газове ембарго не буде темою сьомого пакета санкцій, це також чітко заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Російську нафту набагато легше компенсувати. Газ – це зовсім інше", - сказав Нехаммер.
Прем'єрка Естонії Кая Каллас також заявила, що шанси на газове ембарго у сьомому пакеті санкцій невеликі.
"Я думаю, що газ має бути в сьомому пакеті, але я реалістка. Я не думаю, що газ там буде", - констатувала Каллас.
Вона також назвала ухвалену 31 травня часткову заборону на російську нафту чесним компромісом.
"Це було найкраще, що ми могли отримати. Вчора я дуже скептично ставився до того, що ми досягнемо угоди, тому це позитивно, що ми зробили", - зазначила Каллас.
- 31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.
- Агенція Bloomberg повідомила, що через запровадження ЄС часткового ембарго на російську нафту, РФ втрачатиме близько $22 млрд на рік.
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