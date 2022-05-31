Про це повідомляє The Guardian.

За словами Нехаммера, він відкидає можливість запровадження ембарго на російський газ у сьомому пакеті санкцій ЄС.

"Газове ембарго не буде темою сьомого пакета санкцій, це також чітко заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Російську нафту набагато легше компенсувати. Газ – це зовсім інше", - сказав Нехаммер.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас також заявила, що шанси на газове ембарго у сьомому пакеті санкцій невеликі.

"Я думаю, що газ має бути в сьомому пакеті, але я реалістка. Я не думаю, що газ там буде", - констатувала Каллас.

Вона також назвала ухвалену 31 травня часткову заборону на російську нафту чесним компромісом.

"Це було найкраще, що ми могли отримати. Вчора я дуже скептично ставився до того, що ми досягнемо угоди, тому це позитивно, що ми зробили", - зазначила Каллас.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.

Агенція Bloomberg повідомила, що через запровадження ЄС часткового ембарго на російську нафту, РФ втрачатиме близько $22 млрд на рік.

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