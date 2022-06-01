За 100 днів санкцій Росія втратила 256 млрд фунтів

Про це повідомляє видання The Telegraph.

ВВП Росії цього року скоротиться на 15 відсотків, оскільки санкції придушують торгівлю нафтою та зброєю. Британський урядовий аналіз показав, що Росія за 100 днів суворих санкцій втратила вже 256 млрд фунтів стерлінгів.

Цього тижня Росія зазнала чергового удару по економіці, коли Європейський Союз вирішив заборонити майже весь імпорт нафти з країни – як відповідь на вторгнення до України.

Нагадаємо, економічний експерт Дубогриз прогнозує, що після шостого пакету санкцій РФ втратить до 3% федерального бюджету - це дуже великі цифри.

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