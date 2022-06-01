За 100 днів санкцій Росія втратила 256 млрд фунтів
Російська економіка перебуває на шляху до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу через наслідки санкцій, пов'язаних із війною в Україні
Про це повідомляє видання The Telegraph.
ВВП Росії цього року скоротиться на 15 відсотків, оскільки санкції придушують торгівлю нафтою та зброєю. Британський урядовий аналіз показав, що Росія за 100 днів суворих санкцій втратила вже 256 млрд фунтів стерлінгів.
Цього тижня Росія зазнала чергового удару по економіці, коли Європейський Союз вирішив заборонити майже весь імпорт нафти з країни – як відповідь на вторгнення до України.
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