Росія незаконно утримує майже 300 українців в ОРДЛО, - Денісова

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі одного із телеканалів, повідомляє Укрінформ.

“У нас є 125 наших громадян, які наразі перебувають у в'язницях РФ та у Криму, 296 осіб, які перебувають у в'язницях ОРДЛО, і 258 громадян, які зникли безвісти”, - сказала омбудсмен.

За її словами, для кожного з цих людей важливо, коли про них говорять на всіх можливих майданчиках.



Вона підкреслила, що в Офісу омбудсмена налагоджена робота з адвокатами, які представляють інтереси політв'язнів в окупованому Криму.

“Як тільки людину захоплюють у полон, арештовують, то відразу нам надають таку інформацію... Тому щодо кожного в'язня, щодо їхніх родин, адвокатів, - ми повністю на контактах, повністю співпрацюємо з ними. І як тільки нам надають інформацію, що когось знову, наприклад, посадили у ШІЗО, то ми відразу реагуємо на це”, - заявила уповноважена.

Щодо осіб, які утримуються в ОРДЛО, в Офісі омбудсмена, зокрема, отримують інформацію від так званих “уповноважених” на окупованих територіях.

“У нас є звернення громадян, батьків заручників, які там перебувають, або в інший спосіб ми отримуємо інформацію, потім робимо верифікацію. Тут, безумовно, величезну роботу проводить СБУ, зокрема Центр звільнення полонених", - наголосила Денісова.