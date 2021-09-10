Росія незаконно утримує майже 300 українців в ОРДЛО, - Денісова
В заручниках Росії на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей знаходяться 296 українців
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі одного із телеканалів, повідомляє Укрінформ.
“У нас є 125 наших громадян, які наразі перебувають у в'язницях РФ та у Криму, 296 осіб, які перебувають у в'язницях ОРДЛО, і 258 громадян, які зникли безвісти”, - сказала омбудсмен.
За її словами, для кожного з цих людей важливо, коли про них говорять на всіх можливих майданчиках.
Вона підкреслила, що в Офісу омбудсмена налагоджена робота з адвокатами, які представляють інтереси політв'язнів в окупованому Криму.
“Як тільки людину захоплюють у полон, арештовують, то відразу нам надають таку інформацію... Тому щодо кожного в'язня, щодо їхніх родин, адвокатів, - ми повністю на контактах, повністю співпрацюємо з ними. І як тільки нам надають інформацію, що когось знову, наприклад, посадили у ШІЗО, то ми відразу реагуємо на це”, - заявила уповноважена.
Щодо осіб, які утримуються в ОРДЛО, в Офісі омбудсмена, зокрема, отримують інформацію від так званих “уповноважених” на окупованих територіях.
“У нас є звернення громадян, батьків заручників, які там перебувають, або в інший спосіб ми отримуємо інформацію, потім робимо верифікацію. Тут, безумовно, величезну роботу проводить СБУ, зокрема Центр звільнення полонених", - наголосила Денісова.
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