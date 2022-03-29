Росія обстріляла аеродром на Хмельниччині, знищені всі запаси паливно-мастильних матеріалів, - мер Старокостянтинова
29 березня Росія завдала ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області
Про це повідомив мер міста Микола Мельничук у Facebook.
"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. Обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу", - написав він.
Він попросив звернутися до міськради або до нього тих, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів.
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