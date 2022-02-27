Росія обстріляла аеропорт Миколаєва

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у коментарі Суспільному.

Попередньо, військові били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили в злітну смугу і на перон.

Станом на 22:50 інформація, якими ракетами завдавали удари відсутня.



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