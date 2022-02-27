Росія обстріляла аеропорт Миколаєва
Увечері 27 лютого війська РФ нанесли удари ракетам по міжнародному аеропорту Миколаєва
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у коментарі Суспільному.
Попередньо, військові били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили в злітну смугу і на перон.
Станом на 22:50 інформація, якими ракетами завдавали удари відсутня.
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