У Миколаєві не проводять евакуацію населення, був розповсюджений фейк, - міськрада
У Миколаєві та області ніхто не проводить евакуацію населення
Про це повідомила міськрада у Telegram.
"Шановні миколаївці! У соціальних мережах розповсюджують неправдиві повідомлення про організацію еквакуції населення в Миколаєві. Наголошуємо: це ФЕЙК. Обласна та міська влада не організовує жодної евакуації", - йдеться у повідомленні
Там додали, що ворог намагається поширити паніку по всій країні та дестабілізувати ситуацію.
"Просимо вас ретельно ставитися до будь-яких інформаційних повідомлень. Використовуйте лише офіційні джерела. Будьте уважними та обережними", - підсумували в міськраді.
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