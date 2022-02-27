У Миколаєві не проводять евакуацію населення, був розповсюджений фейк, - міськрада

Про це повідомила міськрада у Telegram.



"Шановні миколаївці! У соціальних мережах розповсюджують неправдиві повідомлення про організацію еквакуції населення в Миколаєві. Наголошуємо: це ФЕЙК. Обласна та міська влада не організовує жодної евакуації", - йдеться у повідомленні



Там додали, що ворог намагається поширити паніку по всій країні та дестабілізувати ситуацію.



"Просимо вас ретельно ставитися до будь-яких інформаційних повідомлень. Використовуйте лише офіційні джерела. Будьте уважними та обережними", - підсумували в міськраді.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb