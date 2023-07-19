Росія обстріляла багатоповерхівку на Миколаївщині: є поранені

Про це повідомив Сергій Шайхет, начальник поліції Миколаївщини.

Терористи обстріляли багатоповерхівку.

"Черговий терор місто Очаків Миколаївської області. Цього разу житлова пʼятиповерхівка в центрі міста. Є поранені, але загрози їхньому життю немає. Поліція та ДСНС області працюють на місці події", - пише Шайхет.