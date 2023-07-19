Росія обстріляла багатоповерхівку на Миколаївщині: є поранені
Ввечері середи, 19 липня, російські терористи обстріляли Очаків Миколаївської області
Про це повідомив Сергій Шайхет, начальник поліції Миколаївщини.
Терористи обстріляли багатоповерхівку.
"Черговий терор місто Очаків Миколаївської області. Цього разу житлова пʼятиповерхівка в центрі міста. Є поранені, але загрози їхньому життю немає. Поліція та ДСНС області працюють на місці події", - пише Шайхет.
- У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.
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