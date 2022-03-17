Росія обстріляла Нові Петрівці на Київщині, загинула дворічна дитина

Про це повідомила обласна поліція у Facebook.



"В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточислені травми у чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.



На місці працюють медики і поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

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