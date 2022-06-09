Росія обстріляла Шалигінську громаду на Сумщині з мінометів і артилерії
Росіяни 8 червня завдали мінометного удару по Шалигінській громаді Сумщини, а потім обстріляли ці території з артилерії, але обійшлося без постраждалих
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Вчора ввечері, 8 червня після 21:00 з території росії був мінометний обстріл Шалигінської громади, 14 вибухів.
Ближче до 22 години ворог відкрив артилерійський вогонь по цим же територіям", - написав він.
Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури, додав він.
"Решта ночі пройшла спокійно", – зазначив голова ОВА.
- Нагадаємо, Генштаб фіксує продовження російських обстрілів з мінометів цивільної інфраструктури в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей.
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