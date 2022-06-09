Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора ввечері, 8 червня після 21:00 з території росії був мінометний обстріл Шалигінської громади, 14 вибухів.

Ближче до 22 години ворог відкрив артилерійський вогонь по цим же територіям", - написав він.

Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури, додав він.

"Решта ночі пройшла спокійно", – зазначив голова ОВА.