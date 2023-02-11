Росія обстріляла Степногірськ на Запоріжжі: загинула жінка, пошкоджено багатоповерхівки
Уранці 11 лютого російська армія з артилерії обстріляла селище Степногірськ на Запоріжжі, унаслідок чого загинула жінка та пошкоджено багатоповерхівки
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Близько 10:40 11 лютого російські загарбники завдали удару по населеному пункту Степногірськ Запорізької області. Унаслідок обстрілу від осколкових поранень загинула 70-річна жінка. Також ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Матеріали кримінального провадження передадуть за підслідністю до управління СБУ в Запорізькій області.
- Уночі 10 лютого російські війська за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів.
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