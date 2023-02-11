Росія обстріляла Степногірськ на Запоріжжі: загинула жінка, пошкоджено багатоповерхівки

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Близько 10:40 11 лютого російські загарбники завдали удару по населеному пункту Степногірськ Запорізької області. Унаслідок обстрілу від осколкових поранень загинула 70-річна жінка. Також ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Матеріали кримінального провадження передадуть за підслідністю до управління СБУ в Запорізькій області.