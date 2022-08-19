Росія обстріляла Сумщину з мінометів і артилерії, зафіксовано понад 70 прильотів
За день, 19 серпня, у Сумській області зафіксовано понад 70 прильотів від російських обстрілів з мінометів і артилерії
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни 5 разів за 19 серпня відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигинської громад. Зафіксовано понад 70 прильотів.
"Краснопільська громада: мінометний обстріл по околицях Грабовського почався о 19:40 − 7 прильотів з міномету. Шалигинська громада: о 16:30 з території РФ почали бити зі ствольної артилерії − 24 прильоти. А майже о 18 годині громаду накрили реактивною артою − 40 прильотів", - йдеться у повідомленні.
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