Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни 5 разів за 19 серпня відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигинської громад. Зафіксовано понад 70 прильотів.

"Краснопільська громада: мінометний обстріл по околицях Грабовського почався о 19:40 − 7 прильотів з міномету. Шалигинська громада: о 16:30 з території РФ почали бити зі ствольної артилерії − 24 прильоти. А майже о 18 годині громаду накрили реактивною артою − 40 прильотів", - йдеться у повідомленні.

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