Росія обстріляла Сумську область з артилерії та мінометів
У четвер, 13 квітня, російські терористи обстріляли території двох громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня зафіксовано 3 обстріли Есманської та Білопільської громад Сумщини. Відомо про 22 прильоти.
Для обстрілів росіяни використали міномети, артилерію та АГС.
Обійшлось без наслідків.
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