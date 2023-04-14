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Росія обстріляла Сумську область з артилерії та мінометів

14 квітня, 2023 п'ятниця
04:14
війна з Росією міномет

У четвер, 13 квітня, російські терористи обстріляли території двох громад Сумської області

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом дня зафіксовано 3 обстріли Есманської та Білопільської громад Сумщини. Відомо про 22 прильоти.

Для обстрілів росіяни використали міномети, артилерію та АГС.

Обійшлось без наслідків.

Україна
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