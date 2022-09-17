Росія обстріляла Сумську область з мінометів і САУ. Пошкоджені будинки

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від росіян постраждали Середино-Будська, Білопільська та Шалигінська громади. Зафіксовано близько 34 прильоти.

Середино-Будська громада:

З 13:20 росіяни обстрілювали громаду з мінометів − 5 прильотів.

Білопільська громада:

О 15:20 був мінометний обстріл − 14 мін. У одному і сіл громади пошкоджено приватний будинок мирних мешканців, вибиті шибки у кількох будинках та пошкоджено автомобіль.

Шалигінська громада:

Після 16.00 ворог здійснював обстріл із САУ − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу, у людей в сіннику згоріло близько 2 тонн сіна.

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