Росія обстріляла Сумську область з мінометів і САУ. Пошкоджені будинки
За день, 17 вересня, від російських обстрілів з мінометів і САУ постраждали 3 громади Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від росіян постраждали Середино-Будська, Білопільська та Шалигінська громади. Зафіксовано близько 34 прильоти.
Середино-Будська громада:
З 13:20 росіяни обстрілювали громаду з мінометів − 5 прильотів.
Білопільська громада:
О 15:20 був мінометний обстріл − 14 мін. У одному і сіл громади пошкоджено приватний будинок мирних мешканців, вибиті шибки у кількох будинках та пошкоджено автомобіль.
Шалигінська громада:
Після 16.00 ворог здійснював обстріл із САУ − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу, у людей в сіннику згоріло близько 2 тонн сіна.
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