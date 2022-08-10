Росія обстріляла цивільну інфраструктуру на Чернігівщині та Сумщині

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Ситуація змін не зазнала.

"За наявною інформацією, з 9 серпня цього року, у Мінську, під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил республіки Білорусь розпочато проведення зборів з підрозділами територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних запасу. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території РБ", - відзначили у ЗСУ.

Сіверський напрямок

Зі ствольної артилерії російський ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Старі Вирки, Середина-Буда і Бруски Сумської області.

Південнобузький напрямок

Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування військ ЗСУ. Росія продовжує активно застосовувати БпЛА для повітряної розвідки.

"Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Лимани, Луч, Олександрівка, Новомиколаївка, Мирне, Благодатне, Кобзарці, Князівка та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Ольгиного та Новогригорівки. Намагався вести розвідку боєм неподалік Лозового. Потрапив під точний вогонь наших воїнів, зазнав втрат та хаотично відступив", - йдеться у звіті Генштабу.

10 серпня повідомлялось, що російський агресор намагається налагодити та покращити логістичне забезпечення своїх військ на Харківському напрямку.

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