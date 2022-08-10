Про це повідомили у звіті Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог активно вів повітряну розвідку БпЛА. Значні зусилля приділяє покращенню логістичного забезпечення підрозділів, що діють на зазначеному напрямку. Здійснював обстріли неподалік Світличного, Прудянки, Руської Лозової, Черкаських та Руських Тишків, Верхнього та Старого Салтова, Коробочкиного і Шевелівки", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Росіяни завдали авіаційного удару в районі Гусарівки у Харківській області.

Для покращення тактичного положення окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. ЗСУ завдали загарбникам значних втрат та змусили відійти.

Слов'янський напрямок

Противник здійснював вогневі удари з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах Довгенького, Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Богородичного, Краснопілля та Долини.

Біля Великої Комишувахи окупанти намагалися прорвати оборону наших військ, але без успіхів відійшли.

Донецький напрямок

Для витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів ворог задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки. Для розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури росіяни провели повітряну розвідку безпілотниками.

Краматорський напрямок і Бахмутський напрямки

Неподалік Краматорську зафіксовано обстріли біля Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки та Сидорового.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з артилерії цивільну інфраструктуру поблизу Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки та Вершини.

Агресор завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини та Веселого. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Наступальними та штурмовими діями намагався просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мав, відійшов.

Авдіївський напрямок

Тривали артилерійські обстріли росіян біля Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Курахового, Сухої Балки та Красногорівки. Поблизу останнього та Мар’їнки окупанти задіяли ще й авіацію.

Ворог вів наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків, отримав гідну відсіч та відійшов.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли поблизу Новомихайлівки, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Білогір’я, Бурлацького та Ольгівського. Авіаційні удари зафіксовано в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар, Новосілка, Новоданилівка та Полтавка. Діяли ворожі розвідувальні БпЛА", - наголосили у Генштабі.



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