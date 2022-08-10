Росія отримала корисних копалин на суму $12 трлн на окупованих територіях України, - Washington Post

Про це зазначає видання The Washington Post.

Згідно з аналізом для The Washington Post, проведеним канадською геополітичною компанією SecDev, левова частка вугільних покладів, які десятиліттями забезпечували критично важливу ​​сталеливарну промисловість України, опинилась у руках Росії.

Загальна сума, яку Росія отримала, захопивши українські родовища корисних копалин з окупованих територій України становить $12 трильйонів. Це понад 60% вугільних родовищ, 11% нафтових і 20% газових, а також понад 40% покладів металів.

У виданні зазначають, що, якщо Кремлю вдасться анексувати захоплену українську територію, Україна втратить доступ до майже двох третин своїх родовищ, включаючи сховища природного газу, нафти та рідкоземельних мінералів. Це може завадити Європі шукати альтернативи імпорту з Росії та Китаю.

13 червня Кабінет міністрів заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку. Відповідно до постанови, квоти встановлені на мазут, вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля) та природний газ українського походження.

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