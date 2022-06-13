Україна заборонила експорт свого газу та низки видів вугілля

Про це йдеться у постанові уряду.

Уряд вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2022 рік.

Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлено нульові квоти.

Відповідно до постанови, квоти встановлені на:

мазут.

вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля)

природний газ українського походження