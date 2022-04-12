Росія отримала військову техніку і боєприпаси з Іраку, ввезені контрабандною через Іран, - The Guardian

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела серед іракських бійців і розвідувальних служб.



Зазначається, що Росія отримує поставки боєприпасів і бойової техіки з Іраку, поставки йдуть через контрабандні канали іранських мереж. Йдеться, зокрема, про РПГ і протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки.



Крім того, Тегеран передав Москві ракетний комплекс Bavar 373, схожий до російського С-300, пише видання.



У The Guardian додають, що використання Москвою злочинного світу, що займається торгівлею зброєю, матиме величезні наслідки – зміниться обсяг і напрямки міжнародного обороту зброї.

Вночі 13 березня посольство США, яке знаходиться в іракському Ербілі, зазнало ракетного обстрілу з повітря. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко вважає, що Росія причетна до ракетного удару по посольству США в Іраку.