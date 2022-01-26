Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35
Росія перебазувала винищувачі Су-35С зі Сходу РФ до Білорусі., екіпажі заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.
"Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35С Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми. Під час перельоту екіпажі здійснюють проміжні посадки на аеродромах Центрального і Західного військових округів для підготовки до подальшого вильоту і відпочинку екіпажів", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони РФ уточнюють, що після прибуття на аеродроми Білорусі екіпажі винищувачів Су-35С заступлять на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках "перевірки питань функціонування єдиної системи ППО Союзної держави".
- Нагадаємо, 22 січня російські багатоцільові винищувачі вилетіли до Білорусі для участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість - 2022".
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