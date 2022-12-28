Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати", - сказав він.

Проте зробити це складно, адже для цього Італії доведеться зменшити власні запаси ракет до цих систем, сказав Гвідо Крозетто.

"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає. Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості", - додав Крозетто.

У жовтні Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.

27 грудня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у розмові із президентом України розповіла, що її країна розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

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