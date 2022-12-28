"Росія перетнула межу": міністр оборони Італії прокоментував можливість надання Україні системи ППО
Італія продовжить підтримувати Україну в тому числі наданням військової допомоги, зокрема країна надасть системи ППО, "якщо буде така можливість"
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати", - сказав він.
Проте зробити це складно, адже для цього Італії доведеться зменшити власні запаси ракет до цих систем, сказав Гвідо Крозетто.
"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає. Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості", - додав Крозетто.
- У жовтні Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.
- 27 грудня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у розмові із президентом України розповіла, що її країна розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.
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