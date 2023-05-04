Про це заявив міністр спорту Росії Олег Матицин.

"У разі, якщо наші спортсмени успішно пройдуть кваліфікаційні турніри та умови не будуть дуже змінені, то максимальна кількість учасників з російської сторони в Олімпійських іграх становитиме близько 180 спортсменів. У зв'язку з цим ми вважаємо за необхідне продовжити діалог з міжнародними спортивними організаціями та відстоювати наші інтереси за допомогою дружніх країн", - заявив Матицин.

За його словами, міжнародні федерації з 12 олімпійських та 13 неолімпійських видів спорту підтримали допуск російських спортсменів на міжнародні змагання. Але дев’ять організацій поки що не дали чітких критеріїв допуску до змагань.

Він зазначив, що росіяни не виступатимуть у Парижі на олімпійських турнірах з восьми командних видів спорту.

"З основних - це баскетбол, волейбол, футбол, гандбол та хокей на траві. Окрім того, є ризики проходження відбору на турнірах у недружніх країнах, мова іде про відмову у візовій підтримці та в’їзді при перетині кордону", - сказав Матицин.