Росія планує вивезти зерно з тимчасово окупованих територій, – Денісова
Росія планує вивезти з тимчасово захоплених територій України зерно, що може призвести до голоду не тільки в Україні, а й у світі
Про це йдеться у повідомленні Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
"Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано "зерно". Усі вони належать "северо-кавказкой железной дороге", – зазначила омбудсмен.
Потяги йдуть до станцій у Запорізькій та Херсонській областях, де розташована велика кількість зерносховищ. До цього окупанти вже викрали зерно з порту Бердянська. Крім того, в Криму помітили продаж овочів, які були вивезених з тимчасово окупованої території Херсонській області.
"Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", – додає Денісова.
- Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомляє, що в Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну.
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