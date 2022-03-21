Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном, - голова Запорізької ОДА

У Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном, - голова Запорізької ОДА

21 березня, 2022 понедiлок
07:33

Російські окупанти викрали п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна із Бердянського порту

Про це під час телемарафону UAразом повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, цитує Укрінформ.

Він розповів, що за словами мешканців Бердянська, в порту стояли п'ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені, що можна було визначити за митними документами. Деякі були завантажені частково.
Декілька днів потому ці кораблі зникли з Бердянського порту.

"Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна", - повідомляє Старух.
Також за його словами, невдовзі має стати відомо, куди саме відправлені ці кораблі.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
зерно
Запорізька ОДА
Бердянськ
Бердянський морський порт
Читайте також:
білоруські війська
20 березня, 2022 неділя
Тривожний сигнал: в МВС заявили, що російська техніка підходить до білорусько-українського кордону
Девід Бекхем
20 березня, 2022 неділя
Бекхем надав свою сторінку в Instagram з 71 млн підписників українській лікарці з перинатального центру в Харкові
Зеленський
20 березня, 2022 неділя
Провал переговорів з Путіним означатиме Третю світову війну, - Зеленський
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 березня
08:47
Ексклюзив
Ракетні обстріли Києва продовжуються, але в столицю ворог не зайде, - Буймістер
08:43
Ми хочемо конфіскувати російську нерухомість на польській території, - премʼєр-міністр Польщі
08:35
Ексклюзив
Роман Костенко
Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
08:06
Вивозять техніку та харчі: окупанти мародерствують на тимчасово захоплених територіях і тероризують населення, – Генштаб ЗСУ
07:57
Оновлено
У Сумах стався витік аміаку на Хімпромі, травмовано працівника підприємства
07:15
Пропутінських республіканців у Конгресі одиниці, - сенатор США МакКоннелл
07:07
Миротворці ООН
США не виключають, що одна з країн НАТО відправить миротворців в Україну
06:37
Укренерго
Укренерго: Користуйтеся світлом, як завжди. Наша генерація виробляє достатньо електроенергії
05:51
Байден
Байден відвідає Польщу в рамках свого європейського турне
04:59
Білоруські партизани зупиняють російські поїзди та нищать техніку окупантів – радник Тихановської
04:31
Внаслідок обстрілів у Києві – четверо загиблих, рятувальники продовжують гасити пожежі (ФОТО, ВІДЕО)
02:00
Повітряні Сили ЗСУ
За добу знищено 1 ворожий літак, 4 БпЛА та 2 крилаті ракети, - Повітряні сили ЗСУ
01:32
Словенія
Словенія поверне дипломатів у Київ
01:16
Київ, вибух
У ДСНС показали наслідки авіаудару по ТЦ в Києві
01:07
Херсон
Це подвиг, який надихає всіх нас, - Зеленський про мітинги на Херсонщині проти озброєних окупантів
00:53
Володимир Зеленський
Російські пропагандисти тепер мають пояснити своєму народу, як президент України, якого звинувачують у нацизмі, виступав у Кнесеті, - Зеленський
00:34
Зеленський
Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий, - Зеленський
00:24
Генштаб ЗСУ
В РФ готується підґрунтя для виправдання продовження війни та створення хибної уяви щодо ефективності санкцій, - Генштаб
00:20
Міла Куніс та Ештон Кутчер
Зірки Голлівуду Ештон Кутчер та Міла Куніс зібрали $35 млн для України. Зеленський подякував їм за допомогу
00:13
Одна людина загинула внаслідок авіаудару по ТЦ в Києві, - Кличко
2022, неділя
20 березня
23:57
Барселона, чемпіонат Іспанії
"Барселона" забила 4 м'ячі і знищила "Реал" в Ель-Класико
23:50
Китай, Росія, США
Китай спростовує інформацію про надання військової допомоги Росії - лише продукти та медикаменти
23:29
Київ, вибух
У Києві пролунали вибухи
23:22
Ірина Верещук
Спрацювало 4 гумкоридори із 7, евакуювали більше 7 тисяч людей – Верещук
23:10
Маріуполь
Міноборони РФ висунула ультиматум захисникам Маріуполя, шантажуючи гуманітарними коридорами
23:09
Кривий Ріг
У нас вистачає війська і зброї. Дуже сильна мотивація та патріотизм. Ми захищатимемо Україну до кінця, - мер Кривого Рогу заявив про готовність міста до оборони
22:54
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 21 березня
22:44
ЗСУ
З 24 лютого по 18 березня команда "Повернись живим" зібрала для війська майже 2,3 млрд грн
22:42
поранена вагітна Маріуполь
Росія вдалась до обстрілів мирних мешканців через невдачі армії РФ в Україні, - Пентагон
22:34
білоруські військові
Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, - Данілов
22:18
ООС ЗСУ
Відбили 7 атак, знищили літак, вертоліт, 24 одиниці техніки та 170 "орків", - ООС
21:53
Борис Джонсон
Велика Британія посилить військову та економічну підтримку України
21:38
Джо Байден
Байден не планує візиту в Україну під час європейського турне, - речниця Білого дому
21:24
китай
Китай не постачає зброю РФ, - посол в США
21:13
ПриватБанк
Приватбанк вдруге продовжив термін регламентних робіт, розпочатих вчора
21:08
Росія завдала авіаудару по Житомирщині, постраждало троє людей
21:00
Ексклюзив
Значна маса людей покинула Київ в перші дні війни, - Васильєв
20:52
ЗРК С-400
США і Туреччина обговорюють можливість відправки в Україну С-400 в обмін на зняття санкцій, - ЗМІ
20:39
Три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС
20:26
У Чернігові окупанти розстріляли авто, яке везло людям воду. Двоє загиблих, - Суспільне
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV