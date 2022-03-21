У Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном, - голова Запорізької ОДА
Російські окупанти викрали п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна із Бердянського порту
Про це під час телемарафону UAразом повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, цитує Укрінформ.
Він розповів, що за словами мешканців Бердянська, в порту стояли п'ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені, що можна було визначити за митними документами. Деякі були завантажені частково.
Декілька днів потому ці кораблі зникли з Бердянського порту.
"Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна", - повідомляє Старух.
Також за його словами, невдовзі має стати відомо, куди саме відправлені ці кораблі.
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