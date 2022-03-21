У Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном, - голова Запорізької ОДА

Про це під час телемарафону UAразом повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, цитує Укрінформ.

Він розповів, що за словами мешканців Бердянська, в порту стояли п'ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені, що можна було визначити за митними документами. Деякі були завантажені частково.

Декілька днів потому ці кораблі зникли з Бердянського порту.



"Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна", - повідомляє Старух.

Також за його словами, невдовзі має стати відомо, куди саме відправлені ці кораблі.