В Україні третина полів непридатна для посіву через війну,- ООН
В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну
Про це повідомили в твітері Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.
"Понад 30% сільськогосподарських полів (України, - ред.) не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії", - йдеться у повідомленні.
- Раніше в уряді повідомили, що посівна кампанія стартувала у всіх українських областях, окрім Луганської, а прогнозовані площі посіву цьогоріч скоротяться на чверть. Згодом, президент Зеленський заявив, що посівна стартувала і на Луганщині.
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