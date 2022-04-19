В Україні третина полів непридатна для посіву через війну,- ООН

Про це повідомили в твітері Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

"Понад 30% сільськогосподарських полів (України, - ред.) не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше в уряді повідомили, що посівна кампанія стартувала у всіх українських областях, окрім Луганської, а прогнозовані площі посіву цьогоріч скоротяться на чверть. Згодом, президент Зеленський заявив, що посівна стартувала і на Луганщині.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb