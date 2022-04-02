Посівна почалась у 21 області. Прогнозовані площі посіву цьогоріч скоротяться на чверть, - Мінагрополітики
Станом на 1 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 13 438,4 тис. га, що на 3 477,9 тис. га менше від показника минулого року
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
За даними міністерства, до сівби ярих культур приступила вже 21 область України, при цьому на відповідну дату торік в Україні посів розпочинали 15 областей.
Міністерство повідомило, що фермери вже розпочали сівбу ярої пшениці, ячменю, гороху, соняшника, ріпаку, цукрових буряків та соєвих бобів.
За інформацією з областей, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га.
- Нагадаємо, 31 березня глава уряду звітував про початок посівних робіт в Україні.
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