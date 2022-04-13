Шмигаль: посівна кампанія стартувала у всіх українських областях, окрім Луганської
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що посівна кампанія в країні розпочалася в усіх регіонах, крім Луганській області. Аграріям надали пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн
Про це він сказав під час брифінгу.
"У всіх областях, крім Луганської, розпочали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн", - наголосив Шмигаль.
Він повідомив, що на засіданні уряду було прийнято рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки.
"Робимо це для того, щоб посівна і роботи в полі ніде не зупинялися", - додав прем'єр-міністр.
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