Шмигаль: посівна кампанія стартувала у всіх українських областях, окрім Луганської

Про це він сказав під час брифінгу.

"У всіх областях, крім Луганської, розпочали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн", - наголосив Шмигаль.

Він повідомив, що на засіданні уряду було прийнято рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки.

"Робимо це для того, щоб посівна і роботи в полі ніде не зупинялися", - додав прем'єр-міністр.



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