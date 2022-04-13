English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Шмигаль: посівна кампанія стартувала у всіх українських областях, окрім Луганської

Шмигаль: посівна кампанія стартувала у всіх українських областях, окрім Луганської

13 квітня, 2022 середа
05:41
Економіка Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що посівна кампанія в країні розпочалася в усіх регіонах, крім Луганській області. Аграріям надали пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн

Про це він сказав під час брифінгу.

"У всіх областях, крім Луганської, розпочали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн", - наголосив Шмигаль.

Він повідомив, що на засіданні уряду було прийнято рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки. 

"Робимо це для того, щоб посівна і роботи в полі ніде не зупинялися", - додав прем'єр-міністр.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot

Луганська область
посівна
Денис Шмигаль
новини України
Читайте також:
Херсон окупанти
12 квітня, 2022 вiвторок
Ідея з "ХНР" провалилася: росіяни будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму, - Данилов
зброя автомат ак
12 квітня, 2022 вiвторок
Росія отримала військову техніку і боєприпаси з Іраку, ввезені контрабандною через Іран, - The Guardian
евакуація авто
12 квітня, 2022 вiвторок
Українські військові відбили атаку російських диверсантів, що видавали себе за евакуйованих цивільних, - ОК "Південь"
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 квітня
07:08
Денис Шмигаль
Із зони бойових дій перемістили в інші області понад 250 підприємств, - Шмигаль
06:55
"Ліверпуль" - "Мілан"
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
06:46
Пентагон
США надіслали українським військовим більшу частину допомоги з пакета на суму $800 млн, - Пентагон
06:44
Російські військові
У Ленінградській області РФ сформувала батальйон з 400 "добровольців". У ньому виключно досвідчені військові, яких вже направили в Україну, - Генштаб
06:41
радбез ООН
ООН запустить процедуру автоматичного скликання Генасамблеї при застосуванні вето в Радбезі
06:22
збитий російський СУ-25
Українські зенітники знищили 300-ту ціль з початку повномасштабного вторгнення РФ
06:02
Олександр Сирота, "Динамо"
ФК "Динамо", який належить Суркісам, позитивно відреагував на арешт Медведчука
06:02
Франція
Франція заморозила російські активи на понад $25 млрд
06:00
Карім Бензема
Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка
05:23
Нідерланди_ прапор
У Нідерландах затримали 20 російських яхт
04:39
Лариса Хоролець
Померла перша міністерка культури України Лариса Хоролець
04:19
Херсон
Розгублений та озлоблений невдачами ворог вдається до відчайдушних спроб повернутися на кордон Херсонщини та Миколаївщини, - ОК "Південь"
04:05
футболісти Рух-Ворскла
ФК "Ворскла" та "Полтава" проведуть віртуальний матч на підтримку ЗСУ
03:27
Зеленський і Байден
Зеленський відреагував на слова Байдена про геноцид в Україні
03:15
"Марченко - холостячка", "помста за Стуса" та багато іншого: добірка найкращих мемів про арешт Медведчука
02:51
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 13 квітня
02:38
Байден
Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором
02:21
Зеленський відвідав Бучу
Загальний список "двохсотих" для РФ вже дуже скоро досягне позначки 20 тис., - Зеленський
01:51
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 13 квітня
01:37
Перший пішов: ультрас "Динамо" відреагували на затримання Медведчука і виступили за арешт Суркіса-старшого
01:23
Херсон
Хай роблять "ХНР" десь у Хакасії, а не в Херсоні, - Зеленський
00:53
Румен Радєв і Марсело Ребелу де Соуза
Болгарія хоче міжнародного розслідування застосування хімічної зброї в Маріуполі
00:47
Карім Бензема
"Реал" програв "Челсі" у драматичному матчі, але врятувався від вильоту з Ліги чемпіонів
00:39
санкції проти Росії
Аргентина і Чилі припинили постачання літію до Росії
00:34
monobank
У березні Monobank отримав 548,2 млн грн збитку
00:27
Віктор Медведчук
Пропоную РФ обміняти цього вашого "вояку" на наших хлопців і дівчат у полоні, - Зеленський про Медведчука
00:22
Буча після звільнення, Київщина
На Київщині знайшли понад 720 жертв росіян, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти, - МВС
00:14
Роберт Левандовські, Ліга чемпіонів
"Вільярреал" сенсаційно вибив "Баварію" з Ліги чемпіонів
00:11
Азов
У Маріуполі оточені морські піхотинці змогли об'єднатися з бійцями "Азова"
00:06
На Сумщині подружжя звільнили з полону окупантів, - ОВА
2022, вiвторок
12 квітня
23:47
Олаф Шольц
Штайнмаєр не бажаний гість, Київ був би радий Шольцу, - посол України в Німеччині
23:27
Денис Шмигаль
Шлях до кандидата на вступ в ЄС: Україна почала працювати над опитувальником, - Шмигаль
23:17
Літак Романа Абрамовича
Втекли в Дубаї і потрапили в пастку. В ОАЕ застрягли десятки літаків підсанкційних російських олігархів
23:16
прапор України
"Щоб захистити майбутнє, країну, увесь світ". Українські зірки записали звернення до людей планети
23:02
Ентоні Блінкен
США поки не підтверджують використання армією РФ хімзброї в Україні, - Блінкен
23:02
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
Аваков запропонував обміняти Медведчука на всіх цивільних та військових, хто є у Маріуполі
22:53
Nokia
Nokia, Huawei, та SAS Institute пішли з Росії, - Мінцифри
22:33
Людмила Денісова
Окупанти захопили судно під прапором Ліберії, - Денісова
22:32
Ентоні Блінкен
"Зневажаючи людське життя та гідність, Кремль відновив віру людей, що є права людини", - Блінкен
22:21
вертоліт
Захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 2 авто, 3 артсистеми, 1 гвинтокрил та 2 БПЛА, - штаб ООС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV