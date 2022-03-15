Росія планує застосувати хімічну зброю, щоб звинуватити Україну – Міноборони Британії

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

"Розвідка припускає, що Росія, ймовірно, має намір використати операцію під "фальшивим прапором", щоб виправдати своє початкове вторгнення в Україну 24 лютого. Атака під "фальшивим прапором" майже напевно супроводжуватиметься величезною дезінформацією, щоб ускладнити атрибуцію", - йдеться в повідомленні.

"Ймовірно, Росія планує застосувати хімічну або біологічну зброю в операції під "фальшивим прапором". Така операція може мати форму фальшивої атаки, інсценованого "виявлення" агентів чи боєприпасів або сфабрикованих доказів нібито українця, який планує застосувати таку зброю", - йдеться в повідомленні", - наголосили в Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, з'являється все більше і більше повідомлень, що Росія має намір застосувати в Україні хімічну зброю.

Так, серед російських окупантів виявлена присутність спеціалістів-хіміків, що може свідчити про підготовку РФ теракту проти України із застосування хімічної зброї.

Також про те, що Росія може планувати застосування хімічної зброї проти України заявляв Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb