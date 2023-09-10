Росія почала будувати військові бази біля фінського кордону
Супутникові знімки зафіксували, що Росія почала облаштовувати військові бази у Петрозаводську та у гарнізоні Алакуртті, що біля фінського кордону
Про це пише видання Yle.
На супутникових знімках видно, що на території цих двох населених пунктів було побудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки. Попри це, за даними видання, дедалі більше техніки із Петрозаводська перекидають на фронт в Україні.
Yle наголошує, що це перша подібна активність за багато років - до того Росія не інвестувала у ці прикордонні гарнізони. Видання також нагадує, що РФ неодноразово погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції у НАТО.
У грудні минулого року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону, а минулого місяця він знову згадав свою погрозу.
Міністр оборони Антті Хяккянен своєю чергою вважає, що нові військові бази не становлять загрози для Фінляндії.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у серпні заявив про нібито кратне зростання загроз безпеці його країни з боку Польщі, а також Фінляндії, яка нещодавно стала членом НАТО.
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