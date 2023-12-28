Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції

Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції

28 грудня, 2023 четвер
09:11
Світ санкції проти Росії

У середу, 27 грудня, Росія сказала Південній Кореї не дивуватися, якщо Москва помститься Сеулу за розширення списку товарів, які не можна експортувати

Про це пише Reuters із посиланням на речницю МЗС Росії Марію Захарову.

За її словами, Південна Корея зробила "недружній крок за вказівкою Вашингтона". Вона також додала, що це вплине на економіку та промисловость Південної Кореї.

"Ми залишаємо за собою право вживати заходів у відповідь, і не обов’язково симетричних. Вони (південнокорейці) не повинні бути здивовані (якщо і коли ми це зробимо)", - сказала Захарова.

  • У вівторок, 26 грудня, офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі шляхом значного розширення списку товарів, що підлягають експортним обмеженням, включаючи екскаватори, акумуляторні батареї та великі транспортні засоби.

Росія
Південна Корея
санкції проти Росії
Читайте також:
Маріуполь окупанти
27 грудня, 2023 середа
Австрійська поліція пояснила, чому співробітник патрулював у шоломі з літерою "Z"
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
полонені окупанти
26 грудня, 2023 вiвторок
"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 41.54
    Продаж 42.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
09:47
"Фейки про політичні переслідування": ДБР заявило про підготовку проти нього спецоперації спецслужбами РФ
09:33
Ексклюзив
військові кораблі РФ
"Виводять усе, що можуть": Гуменюк розповіла, куди окупанти забрали кораблі з порту Феодосії після удару ЗСУ
09:26
Піротехніка, салюти, феєрверки
МВС Чехії закликало громадян обійтися без феєрверків на новорічні свята
08:45
Ексклюзив
окупант Бердянськ
У Бердянську людей кличуть на акцію проти окупаційної "націоналізації" житла, райрада попереджає про можливу провокацію
08:34
блокпост
На Київщині посилили контрдиверсійні та безпекові заходи
08:34
Ексклюзив
На фото: Роменська міськрада на Сумщині
У Ромнах люди не випускали депутатів міськради під час тривоги, вимагаючи грошей на ЗСУ. У Центрі соцдосліджень розповіли подробиці
08:19
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни вивели у Чорне море 6 кораблів, ракетоносії відсутні
08:15
Крим війна з Росією ракетний удар
Після удару ЗСУ по порту: під Феодосією зафіксували рух колони зерновозів до Керчі
08:07
OPINION
Олексій Петров
За який здоровий глузд бореться Безугла?
07:53
Інфографіка
військові, ЗСУ
Засіб ППО, 42 бронемашини, 27 танків і 920 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:39
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Білий дім переводить увагу з підтримки перемоги над РФ на покращення позицій України в можливих переговорах, - Politico
07:15
OPINION
Віталій Портников
Зарплат без допомоги не буде. Колонка Віталія Портникова
07:13
обстріл, ППО
Українські сили ППО збили вночі 7 із 8 "шахедів"
07:05
Ілюстративне фото
У Парижі закрили Ейфелеву вежу через страйк персоналу
06:41
Бої тривають
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
06:24
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Складають нові списки": Лубінець розповів, як РФ намагається приховати депортацію українських дітей
06:15
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Прокуратура Сербії звинуватила протестувальників у спробі конституційного перевороту
06:05
світ Австрія зброя
Помер творець пістолета Glock Гастон Глок
05:35
Кримський міст
Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст
05:20
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
04:52
Дональд Туск
Керівник уряду Польщі Туск анонсував свій візит до Києва
04:24
Оновлено
обстріл, ППО
Росія ввечері та у ніч на 28 грудня атакувала Україну "шахедами"
04:10
Австрія
Австрія відкрила шлях Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
03:42
ЄС Єврокомісія Франція
У Франції помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
03:14
на фото: зсув ґрунту
У Конго сильні зливи спричинили повінь та зсуви ґрунту: загинули близько 40 людей
01:50
Кім Чен Ин
Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни зі США
01:22
Папа Франциск
"Молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю", - Папа Франциск
00:54
Мая Санду
Путін хоче використати молдаван, як гарматне м'ясо для війни в Україні, - Санду
00:26
Валерій Залужний
Залужний захистив дисертацію та став доктором філософії
2023, середа
27 грудня
23:58
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик забив, а "Челсі" переміг "Кристал Пелес" в АПЛ
23:50
Путін говорив Сі Цзіньпіну про щонайменше 5 років війни під час останньої зустрічі, - ЗМІ
23:34
метро
У метрополітені Києва є щонайменше 7 проблемних ділянок, - депутат Київради Вітренко
23:29
фейк
"Німці підтримують екстрадицію українських біженців": росіяни поширюють фейкове опитування
23:06
Керченський міст
У колоніях РФ перебувають 150 політв'язнів з Криму
23:00
Франція
Франція дзеркально відповіла Азербайджану і висилає дипломатів
23:00
Ексклюзив
мобілізація
"Метод батога є, а пряника чомусь немає": генерал-майор Кривонос про мобілізаційний законопроєкт
22:55
На фото: Шакіра
В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі
22:45
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі
22:17
Дмитро Лубінець, омбудсман
Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції
22:04
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Не думаю, що це можливо", - глава МЗС Бразилії про арешт Путіна в разі його візиту до країни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV