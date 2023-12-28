Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції

Про це пише Reuters із посиланням на речницю МЗС Росії Марію Захарову.

За її словами, Південна Корея зробила "недружній крок за вказівкою Вашингтона". Вона також додала, що це вплине на економіку та промисловость Південної Кореї.

"Ми залишаємо за собою право вживати заходів у відповідь, і не обов’язково симетричних. Вони (південнокорейці) не повинні бути здивовані (якщо і коли ми це зробимо)", - сказала Захарова.