Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції
У середу, 27 грудня, Росія сказала Південній Кореї не дивуватися, якщо Москва помститься Сеулу за розширення списку товарів, які не можна експортувати
Про це пише Reuters із посиланням на речницю МЗС Росії Марію Захарову.
За її словами, Південна Корея зробила "недружній крок за вказівкою Вашингтона". Вона також додала, що це вплине на економіку та промисловость Південної Кореї.
"Ми залишаємо за собою право вживати заходів у відповідь, і не обов’язково симетричних. Вони (південнокорейці) не повинні бути здивовані (якщо і коли ми це зробимо)", - сказала Захарова.
- У вівторок, 26 грудня, офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі шляхом значного розширення списку товарів, що підлягають експортним обмеженням, включаючи екскаватори, акумуляторні батареї та великі транспортні засоби.
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