Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Південна Корея заборонила експорт до РФ і Білорусі ще 700 товарів

Південна Корея заборонила експорт до РФ і Білорусі ще 700 товарів

26 грудня, 2023 вiвторок
10:00
Світ Південна Корея

У вівторок, 26 грудня, офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі шляхом значного розширення списку товарів, що підлягають експортним обмеженням, включаючи екскаватори, акумуляторні батареї та великі транспортні засоби

Про це повідомляє Yonhap.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало ще 682 позиції, що стосуються важкої будівельної техніки, акумуляторних батарей, авіаційних компонентів, машин та іншого, до списку товарів, заборонених до відправлення в Росію і Білорусь.

Нова постанова збільшить загальну кількість позицій у списку з нинішніх 798 до 1159.

Зміни, як очікується, набудуть чинності на початку 2024 року після проходження належних адміністративних процедур та видання урядом інструкцій для експортерів.

Міністерство заявило, що буде розглядати "виняткові випадки" для експорту до обох країн в індивідуальному порядку.

Цей крок був зроблений у зв'язку з високою ймовірністю того, що ці товари можуть бути використані у військових цілях, хоча вони не класифікуються як стратегічні товари згідно зі схемою експортного контролю Південної Кореї.

  • Зокрема, 15 грудня стало відомо, що Південна Корея, як гуманітарну допомогу, передала Україні десять машин для розмінування: їх розподілять між підрозділами ДСНС.
Україна
Росія
Білорусь
Південна Корея
Війна з Росією
Читайте також:
Су-34
25 грудня, 2023 понедiлок
В ISW назвали причину зменшення використання Росією планерних бомб й авіаударів на півдні України
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
25 грудня, 2023 понедiлок
Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW
російські танки, окупанти, оркі
25 грудня, 2023 понедiлок
У росіян вже новий дедлайн захоплення Авдіївки, - майор запасу НГУ Гетьман
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 грудня
10:06
OPINION
Борислав Береза
У темні часи добре видно світлих людей
09:55
Ексклюзив
Крим війна з Росією ракетний удар
"Схоже на роботу Storm Shadow": Згурець про знищення десантного корабля РФ "Новочеркаськ"
09:48
На фото: Жерар Депардьє
П’єр Рішар, Карла Бруні та ще 48 французьких зірок вступились за звинуваченого у сексуальному насильстві Депардьє
09:35
Оновлено
Крим війна з Росією ракетний удар
"Услід за крейсером "Москва": ЗСУ знищили в Криму десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
09:16
Оновлено
обстріл, ППО
Російські "шахеди" влучили по промпідприємству на Миколаївщині та об'єкту інфраструктури на Одещині
09:01
У Горлівці партизани виявили базу окупантів
У Горлівці партизани виявили базу окупантів, - "Атеш"
08:36
Інфографіка
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
За добу ЗСУ знищили 1010 окупантів, 22 танки та корабель, - Генштаб
08:01
OPINION
В'ячеслав Ліхачов
Кому на руку маніпуляції з цифрами втрат цивільних в Україні?
07:56
Хезбола, Ліван
США вдарили по об’єктах Хезболли в Іраку у відповідь на атаку американської бази
07:22
збитий "Шахед"
Вночі Сили ППО знищили 13 з 19 БПЛА типу "Shahed"
06:58
автомат Калашникова
Виманив на себе: боєць 79-ї ОДШБр із АК збив 5 ворожих дронів
06:16
ЗСУ спростували вкид про нібито загибель 108 українських військових на Авдіївському напрямку
03:38
Українські біженці у Великій Британії стають жертвами візових шахраїв, - ЗМІ
03:16
Дональд Трамп
Погрози суддям, які зняли з президентських виборів Трампа, розслідує ФБР, - CNN
02:20
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Під час протестів у Сербії затримали щонайменше 38 мітингувальників, - АР
01:52
Туреччина Стамбул аеропорти Ердоган економіка
Туреччина розширила авіасполучення до 343 напрямків у 130 країнах світу
01:24
Біньямін Нетаньягу
Прем'єр Ізраїлю озвучив умови закінчення війни в Газі, - WSJ
00:56
погода
У Великій Британії на Святвечір зафіксували рекордно теплу погоду
00:02
мобілізація
Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації
2023, понедiлок
25 грудня
23:23
Лого Responsibility Award 2023
Премія Responsibility Award 2023 відзначить найкращі історії відповідального партнерства
23:00
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
У ВМС розповіли про створення та призначення майже сформованого Корпусу морської піхоти
22:43
Діти, евакуація
Через посилення російських обстрілів на Донеччині продовжили обов’язкову евакуацію населення
22:21
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
21:55
Ярослава Магучіх
НОК України визнав Магучіх найкращою спортсменкою 2023 року
21:49
мобілізація
У Сухопутних військах назвали категорії українців, за допомогою яких розширять мобілізацію
21:25
Рецепт
У МОЗ відновили послугу отримання е-рецепта по СМС
21:08
Володимир Зеленський
Кожен льотчик з РФ має зробити вибір, наша ППО ставатиме сильнішою: Зеленський про збиття літаків
21:04
Папа Римський Франциск
Папа Римський попросив миру для України в посланні до Різдва
21:01
Ексклюзив
200 грн гривня
Сьогодні дуже вигідно нести гривню до фінустанови, - президент Асоціації українських банків Дубас
20:48
обстріл, ППО
На Одещині поліція затримала двох хлопців, які знімали на відео роботу ППО
20:39
військові навчання, Нідерланди
Ізраїльська армія в Сирії ліквідувала радника гвардії Ірану, - Reuters
20:36
Оновлено
Шахед
РФ запустила "шахеди" на Одещину
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
З появою F-16 кількість збитих літаків РФ значно зросте. Колонка Сергія Згурця
20:33
Новини Західної України
На польсько-українському кордоні досі заблоковані 3 пункти пропуску вантажівок, - ДПСУ
20:33
Ексклюзив
кримський міст
"Росіяни змирилися з втратою Кримського мосту": експерт Киричевський назвав причину
20:21
Рустем Умєров
Наша перемога не буде різдвяним чудом з голлівудського фільму: Умєров привітав українців з Різдвом
20:16
Джо Байден
Байден вважає, що президентів США можуть переслідувати за кримінальними звинуваченнями
20:08
OPINION
Костянтин Москалець
Краплі ріки Геракліта
20:00
Чехія Україна
В Україні ми стримуємо імперську експансію, яка точить зуби на Центральну Європу та Балтію, - голова МЗС Чехії
19:31
ЗСУ нищать ворога втрати РФ
Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень, ЗСУ вразили 2 склади боєприпасів та 3 ЗРК росіян, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV