Південна Корея заборонила експорт до РФ і Білорусі ще 700 товарів

Про це повідомляє Yonhap.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало ще 682 позиції, що стосуються важкої будівельної техніки, акумуляторних батарей, авіаційних компонентів, машин та іншого, до списку товарів, заборонених до відправлення в Росію і Білорусь.

Нова постанова збільшить загальну кількість позицій у списку з нинішніх 798 до 1159.

Зміни, як очікується, набудуть чинності на початку 2024 року після проходження належних адміністративних процедур та видання урядом інструкцій для експортерів.

Міністерство заявило, що буде розглядати "виняткові випадки" для експорту до обох країн в індивідуальному порядку.

Цей крок був зроблений у зв'язку з високою ймовірністю того, що ці товари можуть бути використані у військових цілях, хоча вони не класифікуються як стратегічні товари згідно зі схемою експортного контролю Південної Кореї.