Південна Корея заборонила експорт до РФ і Білорусі ще 700 товарів
У вівторок, 26 грудня, офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі шляхом значного розширення списку товарів, що підлягають експортним обмеженням, включаючи екскаватори, акумуляторні батареї та великі транспортні засоби
Про це повідомляє Yonhap.
Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало ще 682 позиції, що стосуються важкої будівельної техніки, акумуляторних батарей, авіаційних компонентів, машин та іншого, до списку товарів, заборонених до відправлення в Росію і Білорусь.
Нова постанова збільшить загальну кількість позицій у списку з нинішніх 798 до 1159.
Зміни, як очікується, набудуть чинності на початку 2024 року після проходження належних адміністративних процедур та видання урядом інструкцій для експортерів.
Міністерство заявило, що буде розглядати "виняткові випадки" для експорту до обох країн в індивідуальному порядку.
Цей крок був зроблений у зв'язку з високою ймовірністю того, що ці товари можуть бути використані у військових цілях, хоча вони не класифікуються як стратегічні товари згідно зі схемою експортного контролю Південної Кореї.
- Зокрема, 15 грудня стало відомо, що Південна Корея, як гуманітарну допомогу, передала Україні десять машин для розмінування: їх розподілять між підрозділами ДСНС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.11
- EUR Купівля 41.1Продаж 42.06
- Актуальне
- Важливе