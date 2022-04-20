Росія попередила Фінляндію та Швецію про наслідки вступу до НАТО, - МЗС РФ
РФ попередила Швецію та Фінляндію про негативні наслідки їхнього вступу до НАТО
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, у Кремлі застерегли обидві країни від вступу до Альянсу.
"Брюссель під егідою США втягував Швецію та Фінляндію у свої структури давно, проводилися різні гібридні, під виглядом навчань чи тренінгів, заходи щодо фактичного втягування. Ми свої попередження все зробили — і публічно, і двосторонніми каналами. Вони про це знають, тому дивуватися нема чому. Про все їх поінформували, до чого це призведе", - сказала Захарова.
- 11 квітня стало відомо, що Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.
- 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.
- 13 квітня повідомлялося, що Швеція планує подати заявку на членство в НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться наприкінці червня.
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