Росія попросила США видати візу для Лаврова, щоб той взяв участь у сесії Генасамблеї ООН

Про це пише російське видання Интерфакс.

Анатолій Антонов розповів, що США впродовж останніх років створювали для РФ "складнощі з робочими поїздками".

"Посольство вже звернулося у Білий дім, Держдепартамент із вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, та негайно видати візи міністру та всім членам російської делегації. Ми і надалі наполягатимемо на забезпеченні безперешкодного в'їзду всіх представників Росії, які беруть участь у заходах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН", - сказав він.

Щорічна сесія Генасамблеї запланована на період з 20 по 26 вересня 2022 року. У ній традиційно візьмуть участь очільники держав, прем'єри та міністри 193 країн світу. Президент Росії Володимир Путін в цьому році не поїде на Генеральну Асамблею ООН, про це писали російські "ЗМІ" з посиланням на слова прессекретаря.

16 серпня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну керуючись статутом ООН.

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