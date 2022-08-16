Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, рішення про початок війни проти України, яку він називає "спеціальною військовою операцією", було ухвалено "у повній відповідності до статуту ООН".

"Мета цієї операції визначена ясно і чітко - це забезпечення безпеки Росії та наших громадян, захист жителів Донбасу від геноциду", - сказав Путін.

У затягуванні війни РФ проти України він звинуватив США.

"Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт. Сполучені Штати для утримання своєї гегемонії у світі приготували народу України долю гарматного м'яса, реалізували проєкт "анти-Росія", накачували та продовжують накачувати київський "режим" озброєннями, в тому числі й важкими", - розповів Путін на конференції з міжнародної безпеки у Москві.

8 серпня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав причиною війни Росії проти України відповіддю на "русофобську політику колективного Заходу".

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