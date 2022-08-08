Про це він заявив у інтерв'ю російській пропагандистській агенції ТАСС.

За словами Медведєва повномасштабне вторгнення в Україну стало "жорсткою, але ретельно продуманою відповіддю на русофобську політику, що проводиться колективним Заходом". Він зазначив, що бажання НАТО зміцнювати свої позиції біля кордонів Росії "перетворилося на світову проблему, від якої нудить усіх розумних людей".

Медведєв додав, що війна проти Грузії у 2008 році також була сигналом для США та НАТО.

"Дії з "примусу Грузії до миру" в серпні 2008 року були вжиті для захисту громадян. Водночас це був сигнал для США та НАТО про необхідність прислухатися до побоювань Росії. США та НАТО не почули та не зрозуміли. Проігнорували. Продовжили свій надзвичайно небезпечний курс. У 2022 році Росії довелося відповісти набагато жорсткіше", - пояснив Медведєв.

17 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що метою війни в Україні є нібито усунення загрози Третьої світової війни.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Росія розпочала війну проти України нібито через загрозу створення Києвом ядерної зброї.

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