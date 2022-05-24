Шойгу вигадав ще одну причину вторгнення РФ в Україну
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України нібито через загрозу створення Києвом ядерної зброї
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У вівторок, 24 травня, під час виступу на засіданні ради міністрів оборони країн Організації договору про колективну безпеку Шойгу заявив, що Росія розпочала "спецоперацію" в Україні оскільки "виникла реальна загроза створення Україною ядерної зброї та засобів її доставки".
Він також вкотре додав, що "біля кордонів Росії створювалися компоненти біологічної зброї, а також відпрацьовувалися методи дестабілізації епідеміологічної обстановки".
- 17 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ще однією метою війни в Україні є нібито усунення загрози Третьої світової війни.
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