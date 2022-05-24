Шойгу вигадав ще одну причину вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У вівторок, 24 травня, під час виступу на засіданні ради міністрів оборони країн Організації договору про колективну безпеку Шойгу заявив, що Росія розпочала "спецоперацію" в Україні оскільки "виникла реальна загроза створення Україною ядерної зброї та засобів її доставки".

Він також вкотре додав, що "біля кордонів Росії створювалися компоненти біологічної зброї, а також відпрацьовувалися методи дестабілізації епідеміологічної обстановки".

17 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ще однією метою війни в Україні є нібито усунення загрози Третьої світової війни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb