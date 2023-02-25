Росія порушує принципи та блокує роботу ОБСЄ, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія надалі не дотримується принципів ОБСЄ та блокує роботу організації після початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це Ентоні Блінкен повідомив на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.
Держсекретар нагадав, що під час створення ОБСЄ було затверджено перелік основоположних принципів, які мали б забезпечити мир, суверенітет, територіальну цілісність та повагу до прав людини.
Однак "президент Путін напав на ці принципи, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну", і відтоді порушує їх щодня, "прагнучи повалити демократично обраний уряд України, провести фейковий референдум, незаконно намагаючись захопити частину української території після того, як її спроби стерти ідентичність України і поглинути країну зазнали невдачі".
Зокрема він ствердив, що РФ намагається заблокувати діяльність ОБСЄ:
"Натомість Росія намагається заблокувати організацію. РФ зловживала правилами, щоб саботувати бюджет ОБСЄ, змушуючи цю організацію працювати від місяця до місяця, підриваючи здатність здійснювати довгострокове планування", - наголосив він, додавши, що росіяни свавільно затримали співробітників ОБСЄ та утримують їх уже 10 місяців.
- Нагадаємо, Ірина Геращенко, народна депутатка України, зазначила, що через присутність росіян на парламентській асамблеї ОБСЄ українська делегація не бере участь у засіданнях, а проводить паралельну асамблею, зустрічаюсь з делегаціями інших країн.
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