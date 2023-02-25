Росія порушує принципи та блокує роботу ОБСЄ, - Блінкен

Про це Ентоні Блінкен повідомив на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

Держсекретар нагадав, що під час створення ОБСЄ було затверджено перелік основоположних принципів, які мали б забезпечити мир, суверенітет, територіальну цілісність та повагу до прав людини.

Однак "президент Путін напав на ці принципи, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну", і відтоді порушує їх щодня, "прагнучи повалити демократично обраний уряд України, провести фейковий референдум, незаконно намагаючись захопити частину української території після того, як її спроби стерти ідентичність України і поглинути країну зазнали невдачі".

Зокрема він ствердив, що РФ намагається заблокувати діяльність ОБСЄ:

"Натомість Росія намагається заблокувати організацію. РФ зловживала правилами, щоб саботувати бюджет ОБСЄ, змушуючи цю організацію працювати від місяця до місяця, підриваючи здатність здійснювати довгострокове планування", - наголосив він, додавши, що росіяни свавільно затримали співробітників ОБСЄ та утримують їх уже 10 місяців.