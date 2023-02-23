Наша головна мета в ОБСЄ - вигнати росіян з організації, - Ірина Геращенко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Зараз у колишній резиденції австрійських імператорів відбувається парламентська асамблея ОБСЄ. З балкона саме цієї будівлі Гітлер заявляв про анексію Австрії, і це абсолютна ганьба, коли у річницю повномасштабного наступу шість депутатів держдуми, російських воєнних злочинців перебувають у цьому приміщенні. Очевидно, що українська делегація блокує парламентську асамблею ОБСЄ. Ми не одні, українська делегація проводить паралельну асамблею і саме зараз відбувається наша зустріч з делегацією США. Також ми вже мали двосторонні зустрічі з делегаціями Канади, Польщі, Чехії – близько 20 зустрічей. І наша головна мета – вигнати росіян з парламентської асамблеї та з ОБСЄ, тому що вони порушують всі можливі засади цієї організації", - підкреслила народна депутатка України.

Ірина Геращенко додала, що сьогодні у Відні українська громада та активісти організували мітинг поблизу локації, де відбувається засідання парламентської асамблеї ОБСЄ, і російська делегація як щури заходили до будівлі з чорного входу.



"Наша задача – зробити все, щоб цей виїзд росіян до Австрії був останнім вивозом цих підсанкційних осіб до Європи. Наступний виїзд може бути у Гаагу або Нюрнберг, де має бути створений міжнародний трибунал проти цих воєнних злочинців", - наголосила Геращенко.