Наша головна мета в ОБСЄ - вигнати росіян з організації, - Ірина Геращенко
Ірина Геращенко, народна депутатка України, зазначила, що через присутність росіян на парламентській асамблеї ОБСЄ українська делегація не бере участь у засіданнях, а проводить паралельну асамблею, зустрічаюсь з делегаціями інших країн
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Зараз у колишній резиденції австрійських імператорів відбувається парламентська асамблея ОБСЄ. З балкона саме цієї будівлі Гітлер заявляв про анексію Австрії, і це абсолютна ганьба, коли у річницю повномасштабного наступу шість депутатів держдуми, російських воєнних злочинців перебувають у цьому приміщенні. Очевидно, що українська делегація блокує парламентську асамблею ОБСЄ. Ми не одні, українська делегація проводить паралельну асамблею і саме зараз відбувається наша зустріч з делегацією США. Також ми вже мали двосторонні зустрічі з делегаціями Канади, Польщі, Чехії – близько 20 зустрічей. І наша головна мета – вигнати росіян з парламентської асамблеї та з ОБСЄ, тому що вони порушують всі можливі засади цієї організації", - підкреслила народна депутатка України.
Ірина Геращенко додала, що сьогодні у Відні українська громада та активісти організували мітинг поблизу локації, де відбувається засідання парламентської асамблеї ОБСЄ, і російська делегація як щури заходили до будівлі з чорного входу.
"Наша задача – зробити все, щоб цей виїзд росіян до Австрії був останнім вивозом цих підсанкційних осіб до Європи. Наступний виїзд може бути у Гаагу або Нюрнберг, де має бути створений міжнародний трибунал проти цих воєнних злочинців", - наголосила Геращенко.
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