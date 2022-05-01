Росія поширює фейки за допомогою "фабрики тролів", – МЗС Британії

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Великобританії, передає Reuters.

Зазначають, що кампанія Кремля з дезінформації була розроблена для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну, посилення його підтримки і вербування нових прихильників. Фабрика тролів використовувала Telegram для вербування і координації нових прихильників, які потім націлювалися на профілі критиків Кремля в соціальних мережах, розсилаючи їм коментарі на користь президента Володимира Путіна.



"Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фабрикам тролів вдиратися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна", – заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас.

Вона розповіла, що уряд Великобританії попередив міжнародних партнерів і буде продовжувати тісно співпрацювати з союзниками і медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції.