Росія посилює воєнну цензуру в університетах напередодні президентських виборів, - британська розвідка
Російська влада продовжує посилювати воєнну цензуру в університетах країни напередодні виборів президента, що мають відбутися у березні 2024 року
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Там нагадали, що у середині жовтня 2023 року міністерство освіти й науки Росії наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" у Росії під час академічної діяльності.
На думку експертів з британської розвідки, це є подальшим обмеженням інформаційного простору в РФ під час війни та ускладнює відкрите обговорення політичних питань.
Там також припускають, що у довгостроковій перспективі це сприятиме тенденції формування російської політики в "ехокамері" політично прийнятних, прокремлівських поглядів.
"Цілком ймовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію" напередодні передбачуваної кандидатури президента Володимира Путіна на переобрання в березні 2024 року", - наголосили у розвідці Великобританії.
- Раніше міноборони Британії повідомляло, що попри те, що чинний президент РФ Володимир Путін досі офіційно не оголосив про свою участь у виборах 2024 року, його виборча кампанія розпочнеться у листопаді. Акцентом у ній буде Росія як держава, що потребує захисту. Водночас до виборів Путін навряд чи оголосить ще одну мобілізацію.
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