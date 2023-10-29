Росія посилює воєнну цензуру в університетах напередодні президентських виборів, - британська розвідка

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Там нагадали, що у середині жовтня 2023 року міністерство освіти й науки Росії наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" у Росії під час академічної діяльності.



На думку експертів з британської розвідки, це є подальшим обмеженням інформаційного простору в РФ під час війни та ускладнює відкрите обговорення політичних питань.



Там також припускають, що у довгостроковій перспективі це сприятиме тенденції формування російської політики в "ехокамері" політично прийнятних, прокремлівських поглядів.



"Цілком ймовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію" напередодні передбачуваної кандидатури президента Володимира Путіна на переобрання в березні 2024 року", - наголосили у розвідці Великобританії.