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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія прагне поглибити співпрацю з Іраном, а Захід – зупинити їх за допомогою санкцій, - Білий дім

Росія прагне поглибити співпрацю з Іраном, а Захід – зупинити їх за допомогою санкцій, - Білий дім

16 травня, 2023 вiвторок
04:10
Війна з Росією Шахед

Сполучені Штати Америки бачать ознаки поглиблення російсько-іранського військового партнерства в намаганні Москви отримати нові партії іранських безпілотників Shahed

Про це в понеділок на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

За оцінками США, Росія прагне придбати додаткові сучасні ударні безпілотники в Ірану для використання у війні в Україні після того, як раніше придбану партію з 400 дронів, які російські сили вже використали.

"Іран продовжує надавати Росії ударні БПЛА одностороннього ураження. З серпня Іран надав Росії понад 400 БПЛА, переважно типу Shahed", – заявив Кірбі.

"Росія використала більшість із цих БПЛА, використовуючи їх для завдання ударів по об'єктах української критичної інфраструктури всередині України. Надаючи Росії ці БПЛА, Іран безпосередньо сприяє російській агресивній війні в Україні", – додав він.

Як передає Bloomberg, США, за словами представника Білого дому, не лише посилюватимуть санкції проти Ірану та Росії для обмеження передання безпілотників, а й планують кроки, які допоможуть урядам і бізнесу зрозуміти, як їхні компоненти потрапляють в іранські безпілотники.

Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

За оцінками української сторони, Росія вже застосувала в Україні понад 400 дронів Shahed-136, а всього Росія нібито замовила 2400 таких безпілотників. Спочатку вони становили проблему для української протиповітряної оборони, але в останніх атаках майже всі або всі вони знищувались.

  • Нагадаємо, і Ірані хизуються, що "шахеди" змогли "змінити правила гри" війни в Україні.
  • Також РФ хоче запустити виробництво іранських дронів у Білорусі.
Іран
санкції проти Росії
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