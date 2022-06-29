Росія пригрозила Литві війною через "блокаду" Калінінграда

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на слова першого заступника голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимира Джабарова.

"Якщо це (блокада, - ред) відбудеться, то справа може дійти до збройного конфлікту. І треба говорити правду в обличчя. Згідно з 4-ю статтею нашої Конституції, російська держава зобов'язана захищати свою територію та забезпечувати свою безпеку", - наглосив він.

За словами Джабарова, якщо РФ відчує, що ця безпека порушується і загрожує втратою території, то, "піде на крайні заходи і її нічого не зупинить".

Крім цього, він заявив, що Литва своїм рішенням обмежити транзит до Калінінградської області РФ діяла "за вказівкою двох країн - Великої Британії насамперед і Сполучених Штатів Америки, тому що дуже їм хотілося б, щоб Росія вплуталася в якийсь конфлікт".

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено. У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

26 червня Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС.

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