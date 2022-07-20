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Росія примусово депортувала понад 5 тис. українських дітей, - радниця Зеленського з прав дитини

20 липня, 2022 середа
17:57
війна з Росією діти

Росія примусово депортувала понад 5 тис. українських дітей, ще 353 дитини загинули та понад 679 отримали поранення

Про це на брифінгу повідомила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За даними Герасимчук, на сьогодні відомо про 5100 незаконно викрадених окупантами дітей, однак Росія називає примусове вивезення "евакуацією" й повідомляє про 350 тисяч дітей.

"На жаль, ми не можемо назвати точну цифру дітей, які були депортовані у супроводі чи без на окуповані території, до Росії… Тому ми не можемо спростувати чи підтвердити цифру у 350 тис. дітей… Цифра, яка нам точно відома станом на зараз, це 5100 – кількість звернень до Національного інформаційного бюро. І вона з кожним днем збільшується", - додала вона.

Також за словами уповноваженої Президента, від військової агресії Росії проти України постраждали понад тисяча дітей.

"На сьогоднішній ранок понад 1032 українські дитини постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення та збройної агресії РФ. За офіційною статистикою, 353 дитини загинули та понад 679 отримали поранення. Звичайно, ми не можемо порахувати точну кількість жертв, оскільки рашисти не пускають нас на нашу територію, щоб ми могли знайти та порахувати наших вбитих дітей", - заявила вона.

Герасимчук повідомила, що наразі вдалося повернути 46 маленьких українців. Вона також наголосила, що Національне інформаційне бюро передає списки з примусово депортованими дітьми до Червоного Хреста та міжнародних організацій, які допомагають у подальшому пошуку.

"1 серпня з'явиться єдина інформаційна платформа "Діти війни", де щоденно буде оновлюватися уся інформація та статистика щодо дітей під час воєнних дій", - додала Герасимчук.

  • Росія заявила про депортацію 2 млн українців.

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Росія
окуповані території
біженці з України
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