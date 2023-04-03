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Росія призупинила виплати членських внесків до ОБСЄ

3 квітня, 2023 понедiлок
18:09
Світ Держдума РФ. Виступає Володін

Росія призупинила виплату членських внесків до бюджету Парламентської асамблеї ОБСЄ за 2023 рік, заявивши, що "не платитиме за те, в чому не брала участі"

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Відповідну заяву оприлюднив голова держдуми РФ В'ячеслав Володін. Таке рішення він пояснив тим, що російській делегації не дають працювати.

"Ми не повинні платити за те, в чому не брали участь", - заявив Володін. 

  • З 1 квітня і протягом місяця Росія очолюватиме Раду безпеки ООН.
Росія
ОБСЄ
війна з Росією
Держдума РФ
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