Росія призупинила виплати членських внесків до ОБСЄ

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Відповідну заяву оприлюднив голова держдуми РФ В'ячеслав Володін. Таке рішення він пояснив тим, що російській делегації не дають працювати.

"Ми не повинні платити за те, в чому не брали участь", - заявив Володін.