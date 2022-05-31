Росія продовжує інтенсивно обстрілювати Миколаїв і область, за добу 30 травня на Миколаївщині поранено 14 людей

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Продовжуються інтенсивні обстріли міста та області. Влучили у будинок з двома дітьми. Вони, на щастя, не постраждали", – зазначив Кім.

Згодом голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва повідомила, що в області через інтенсивні обстріли росіян поранено 14 людей. Ще 37 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.

За її словами, російські військові почали використовувати на Миколаївщині найбільш підлу тактику: виганяють самохідні артилерійські установки з укриттів і гатять по населеним пунктам, навіть не прицілюючись.

"Для них, як я зрозуміла зі слів військових, головне вистрілити і швидко втекти, щоб наші військові не встигли їх засікти", – написала Замазєєва в телеграм.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Баштанському районі – Березнегуватській, Ігрульській та Широківській громадах. Зруйновані житловиі будинки, фермерське господарство, їдальня тощо. В Миколаївському районі 30 травня загарбники обстріляли Очаків, Шевченківська громада, а 31 травня – Галицинівську громаду.

"Хаотичні і підступні обстріли зафіксовані і у Миколаєві", – додала Замазєєва.

За словами Кіма, ЗСУ тіснить окупантів в Миколаївській області.

"Наші військові їх тіснять. Все йде за планом", – вказав голова ОВА.

Російські війська 30 травня здійснили обстріл міста Новий Буг Миколаївської області.

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