Росія продовжує наступ на Сєвєродонецьк та активніше використовує авіацію через брак високоточної зброї, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

За оперативною інформацією станом на 06:00 25 травня, ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання. Через недостатньою кількістю запасів високоточної ракетної зброї противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих та військових об’єктів на території України.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

Загалом за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони напрямку знищили шість безпілотників типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території РФ.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

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